Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекордСоветский спорт 12:36
Ньюкасл приобрел нападающего Хоффенхайма Жоэлинтона. Пока о трансфере не объявлено официально, но в твиттере сорок уже появилось видео с бразильским форвардом. По данным Transfer News Live, за футболиста заплатили 39 миллионов евро.
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