Футбол
«Ньюкасл» остановил победную поступь «Лестера»Евро-футбол.ру 16:54
В стартовом матче тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги "Ньюкасл" на выезде минимально обыграл "Лестер" благодаря голу Айосе Переса. После четырёх подряд побед в чемпионате команда Брендана Роджерса уступила.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч английской Премьер-лиги 12 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:19
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Авто
АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРК «Витязь»
Обновлено в 06:07
Кино
В Пекине открывается IX международный кинофестиваль
Жители и гости Пекина в субботу отмечают начало IX международного кинофестиваля (ПМКФ) с участием 775 фильмов из 85 стран и регионов мира.
Обновлено в 17:15
Экономика
Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза
Доход премьера Дмитрия Медведева в 2018 г. вырос до 9,9 млн руб. Ему принадлежат квартира площадью более 360 кв. м и два автомобиля – ГАЗ-20 и ГАЗ-21, также в распоряжении Медведева есть арендованный земельный участок площадью 4700 кв. м. Его супруга в прошлом году дохода не получила, у нее в собственности два машино-места и автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В США задержали мужчину, поджигавшего одежду около Белого дома
В США задержали мужчину, который поджигал одежду через дорогу от Белого дома.
Обновлено в 16:04
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Кино
В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Политика
Эстония закрыла въезд двум российским журналистам
Репортёры телеканала «Россия 1» Елена Ерофеева и Павел Костриков в течение пяти лет не смогут въезжать в шенгенскую зону.
Обновлено в 15:17
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь серый транзит из Белоруссии
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении серых схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Наука
Создана эффективная вакцина против рака
Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено в 11:15
Здоровье
Пациента с пересаженным сердцем выписали сегодня из МКДЦ
Донорское сердце было пересажено в Межрегиональном клинико – диагностическом центре в Казани 61-летнему Владимиру Иванову.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Более 59 тыс. военных примут участие в парадах 9 мая на территории ЗВО
Более 59 тыс. военнослужащих примут участие в парадах и и праздничных шествиях в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 26 субъектов северо-запада Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Западного военного округа.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Появились данные о зарубежном спонсоре атаки Хафтара на Триполи
Саудовская Аравия предлагала фельдмаршалу Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве помощи в захвате Триполи, рассказал источник.
Обновлено в 12:35
Здоровье
Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить
В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52