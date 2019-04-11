Футбол

«Ньюкасл» остановил победную поступь «Лестера»Евро-футбол.ру 16:54

В стартовом матче тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги "Ньюкасл" на выезде минимально обыграл "Лестер" благодаря голу Айосе Переса. После четырёх подряд побед в чемпионате команда Брендана Роджерса уступила.
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Гол Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Лестером»

Матч ТВ16:53

«Лестер» – «Ньюкасл»: как завершится поединок?

Все про Спорт рувчера в 09:47

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Лестер» в рамках 34-го тура АПЛ

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Чемпионат Англии. «Ньюкасл» победил «Лестер»

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«Лестер» проиграл «Ньюкаслу» в домашнем матче АПЛ

Советский спорт16:52

«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч английской Премьер-лиги 12 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:19

Гарри Магуайр: «Роджерс оправдал ожидания „Лестера“»

Спорт-Экспресс10 апреля в 07:51
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Обновлено в 04:00
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Авто

АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие

В России завершились госиспытания ЗРК «Витязь»

Обновлено в 06:07
Кино

В Пекине открывается IX международный кинофестиваль

Жители и гости Пекина в субботу отмечают начало IX международного кинофестиваля (ПМКФ) с участием 775 фильмов из 85 стран и регионов мира.
Обновлено в 17:15
Экономика

Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза

Доход премьера Дмитрия Медведева в 2018 г. вырос до 9,9 млн руб. Ему принадлежат квартира площадью более 360 кв. м и два автомобиля – ГАЗ-20 и ГАЗ-21, также в распоряжении Медведева есть арендованный земельный участок площадью 4700 кв. м. Его супруга в прошлом году дохода не получила, у нее в собственности два машино-места и автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В США задержали мужчину, поджигавшего одежду около Белого дома

В США задержали мужчину, который поджигал одежду через дорогу от Белого дома.
Обновлено в 16:04
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Кино

В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено в 08:56
Политика

Эстония закрыла въезд двум российским журналистам

Репортёры телеканала «Россия 1» Елена Ерофеева и Павел Костриков в течение пяти лет не смогут въезжать в шенгенскую зону.
Обновлено в 15:17
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Политика

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь серый транзит из Белоруссии

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении серых схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Общество

Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда

Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Наука

Создана эффективная вакцина против рака

Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено в 11:15
Здоровье

Пациента с пересаженным сердцем выписали сегодня из МКДЦ

Донорское сердце было пересажено в Межрегиональном клинико – диагностическом центре в Казани 61-летнему Владимиру Иванову.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Более 59 тыс. военных примут участие в парадах 9 мая на территории ЗВО

Более 59 тыс. военнослужащих примут участие в парадах и и праздничных шествиях в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 26 субъектов северо-запада Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Западного военного округа.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Обновлено в 12:38
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено в 08:02
Происшествия

В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Появились данные о зарубежном спонсоре атаки Хафтара на Триполи

Саудовская Аравия предлагала фельдмаршалу Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве помощи в захвате Триполи, рассказал источник.
Обновлено в 12:35
Гаджеты

12 Гбайт + 128 Гбайт: вышла новая версия мощного смартфона Vivo iQOO

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Здоровье

Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить

В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
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Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
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