Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в КитаеProstoProSport 07:05
Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0). Единственный гол на 34-й минуте забил Йосинори Муто, а в качестве ассистента выступил Джейми Стерри.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Авто
Всё больше американцев переезжает жить в автомобили
Разумеется, это по карману далеко не всем приезжим, поэтому здесь стали появляться люди, которых прозвали «вэнлордами» – они сдают в аренду свои автомобили, чаще всего минивэны и фургоны, но не для поездок, а для проживания.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Спорт
Российские синхронистки выиграли очередное золото ЧМ
Бронзовые медали получили украинки, которым присудили 94,5333 балла. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».
Обновлено в 10:55
Футбол
Симеоне хотел бы потренировать Месси
Обновлено в 05:01
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область
Утром в пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.
Обновлено вчера в 02:21
Путешествия
Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту
Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Маленькая девочка из России отравилась наркотиками на Ибице. Ребенок находился на отдыхе вместе с семьей.
Обновлено вчера в 06:36
Футбол
Мусаев имел право руководить «Краснодаром» в матче с «Уфой»
Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сообщил "СЭ", что старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев имел право руководить командой в матче 2-го тура РПЛ против "Уфы" (3:2).
Обновлено в 11:16
Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Амурской области
ДТП с девятью пострадавшими произошло в Амурской области. Столкновение случилось утром в субботу, 20 июля.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона
Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.
Обновлено в 00:11
Политика
На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах
Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 09:44
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Политика
Украинцы раскритиковали поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Пользователи социальных сетей из Украины остались недовольны поведением главы государства Владимира Зеленского во время встречи с главой Минобороны страны Степаном Полтораком.
Обновлено в 00:15
Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Санкт-Петербург с визитом
Эсминец военно-морского флота Китая «Си Ань» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом, это произойдет 24 июля.
Обновлено в 09:42
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20