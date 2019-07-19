Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в КитаеProstoProSport 07:05

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Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0). Единственный гол на 34-й минуте забил Йосинори Муто, а в качестве ассистента выступил Джейми Стерри.
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