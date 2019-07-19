Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0). Единственный гол на 34-й минуте забил Йосинори Муто, а в качестве ассистента выступил Джейми Стерри.

«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае

Все про Спорт ру

Происшествия Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.

Армия и оружие Советник Зеленского рассказал, что может уничтожить ВСУ Никита Потураев считает, что президенту Украины не стоит отдавать приказ о немедленной атаке ДНР и ЛНР.

Армия и оружие Иран опубликовал видео захвата британского нефтяного танкера На представленных видеокадрах можно увидеть, что изначально британский нефтяной танкер окружили иранские быстроходные катера, после чего к танкеру подлетел вертолёт ВМС Ирана, и с него на палубу высадился спецназ, который и провёл операцию по захвату морского судна, которое не только нарушило территориальные воды Ирана, но и ряд международных правил прохождения Ормузского пролив.

Политика Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400 Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.

Космос «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Шоу-бизнес Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз» Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.

Общество Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.

Футбол «Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».

Происшествия Шестерых контрабандистов с сиропом от кашля задержали в Китае Шестерых подозреваемых с сиропом от кашля, в состав которого входит опиат кодеин, задержали на юге Китая.

Политика Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.

Интернет Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.

Происшествия Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400 Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».

Технологии Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу Разработчики нашумевшего приложения DeepNude, которое с помощью нейросетей «раздевает» девушек на фотографиях, решили продать своё детище.

Армия и оружие «Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57 Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.

Гаджеты Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.

Культура Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Происшествия В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.