Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0). Единственный гол на 34-й минуте забил Йосинори Муто, а в качестве ассистента выступил Джейми Стерри.

«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае

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