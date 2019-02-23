Футбол
«Борнмут» и «Вулверхэмптон» сыграли вничьюProstoProSport 11:53
Футболисты «Борнмута» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Вулверхэмптоном». Встреча, прошедшая в субботу в Борнмуте на стадионе "Виталити - Дин Корт", завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 14-й минуте с пенальти отличился Джошуа Кинг.
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«Ньюкасл» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч 27 тура английской Премьер-лиги 23 февраля 2019 года
LiveSport.ru21 февраля в 23:30
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