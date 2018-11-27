Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Бёрнли». Начало матча задержали на 30 минут
Чемпионат
18:24

В 13-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» одержал выездную победу над «Бёрнли» — 2:1. Матч был задержан на 30 минут. Причиной стал эпизод, случившийся в подтрибунном помещении перед началом встречи.
Чемпионат18:24

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«Ньюкасл» обыграл «Бёрнли». Начало матча задержали на 30 минут

Чемпионат18:24

Матч АПЛ перенсли из-за сердечного приступа инспектора. «Ньюкасл» выиграл

Матч ТВ18:10

Матч АПЛ перенсли из-за сердечного приступа инспектора. «Ньюкасл» выиграл

Sportbox.RU18:10

«Ньюкасл» обыграл «Бернли». Матч был отложен из-за госпитализации инспектора встречи

Sport24.ru17:46

Старт матча «Бернли» – «Ньюкасл» был задержан из-за потери сознания инспектором

Спорт-Экспресс16:09

Начало матча чемпионата Англии «Бернли» - «Ньюкасл» отложено на полчаса

РИА Новости14:57

Инспектор матча «Бернли» – «Ньюкасл» потерял сознание. Начало игры задержали на 30 минут

Sports.ru15:53
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