Автором победного гола стал ирландский защитник Киаран Кларк. Это третья подряд победа подопечных Рафаэля Бенитеса. Экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон вышел на поле в стартовом составе "сорок" и был заменен на 71-й минуте.

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