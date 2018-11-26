Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Бернли», Рондон провел на поле 71 минуту
Спорт-Экспресс
17:23

Автором победного гола стал ирландский защитник Киаран Кларк. Это третья подряд победа подопечных Рафаэля Бенитеса. Экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон вышел на поле в стартовом составе "сорок" и был заменен на 71-й минуте.
Спорт-Экспресс17:23

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«Ньюкасл» добыл третью победу подряд

Евро-футбол.ру17:44

Гол Кларка принес «Ньюкаслу» победу над «Бернли» в матче чемпионата Англии

РИА Новости17:40

«Ньюкасл» в гостях обыграл «Бернли»

Советский спорт17:24

«Ньюкасл» обыграл «Бернли», Рондон провел на поле 71 минуту

Спорт-Экспресс17:23

АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Бернли» – это третья подряд победа команды Бенитеса

Бомбардир.ру17:25
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