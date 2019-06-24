Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе БенитесаЧемпионат вчера в 07:43

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды. «Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.
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Бенитес может продолжить карьеру в чемпионате Китая

Спорт-Экспрессвчера в 23:42

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Чемпионатвчера в 07:43

«Ньюкасл» не сумел договориться с Бенитесом и объявил о его уходе

Советский спортвчера в 08:08

СМИ: Бенитес получил крупное предложение от клуба из Китая

Матч ТВвчера в 09:50

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Sports.ruвчера в 07:50

Моуринью снова ждут в АПЛ. Но не в топ-клубе

Sport24.ruвчера в 14:00

«Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса

Soccer.ruвчера в 07:36
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Политика

Украинская делегация потребовала от главы ПАСЕ самоустраниться

Делегация из Незалежной в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала от главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отстранить саму себя от руководства нынешней сессии, с чем и обратилась к швейцарке и в регламентный комитет.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

В сирийской Дарайе начали восстанавливать жилищную инфраструктуру

Работы по восстановлению жилищной инфраструктуры начались в сирийском городе Дарайя (провинция Риф-Дамаск), сообщил журналистам мэр города Шуфи Халасиф.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол

Бузова предложила Глушакову работу

Обновлено вчера в 23:01
Авто

Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями

Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено вчера в 03:53
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено вчера в 19:10
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух

Обновлено вчера в 23:12
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено вчера в 10:39
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Энергетика

Европа начала отказываться от угля из России

Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Ирина Пегова стала платиновой блондинкой

Обновлено вчера в 13:59
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Российская школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 11:20
Культура

Министр образования Хакасии приписала авторство «Горя от ума» Радищеву

Обновлено вчера в 16:02
Футбол

Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия

Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти

Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов

Обновлено вчера в 15:40
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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Ньюкасл Юнайтед
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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