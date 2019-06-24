Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе БенитесаЧемпионат вчера в 07:43
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды. «Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:05, Вашингтон
Политика
Украинская делегация потребовала от главы ПАСЕ самоустраниться
Делегация из Незалежной в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала от главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отстранить саму себя от руководства нынешней сессии, с чем и обратилась к швейцарке и в регламентный комитет.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
В сирийской Дарайе начали восстанавливать жилищную инфраструктуру
Работы по восстановлению жилищной инфраструктуры начались в сирийском городе Дарайя (провинция Риф-Дамаск), сообщил журналистам мэр города Шуфи Халасиф.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
Бузова предложила Глушакову работу
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено вчера в 03:53
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность
В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено вчера в 19:10
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух
Обновлено вчера в 23:12
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Энергетика
Европа начала отказываться от угля из России
Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 03:54
Шоу-бизнес
Ирина Пегова стала платиновой блондинкой
Обновлено вчера в 13:59
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Российская школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 11:20
Культура
Министр образования Хакасии приписала авторство «Горя от ума» Радищеву
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти
Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов
Обновлено вчера в 15:40