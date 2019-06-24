Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе БенитесаSports.ru 07:50

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покидает клуб. Стороны не смогли договориться о продлении контракта, срок которого истекает 30 июня.
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«Ньюкасл» не сумел договориться с Бенитесом и объявил о его уходе

Советский спорт08:08

«Ньюкасл» рассматривает Гранта на должность тренера

Матч ТВ13:04

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Чемпионат07:43

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Sports.ru07:50

Бенитес покинул «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс07:46

Бенитес отказался продлевать контракт с «Ньюкаслом». Клуб объявил о его уходе

Sport24.ru07:46

«Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса

Soccer.ru07:36
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Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Обновлено в 08:54
Политика

Глава Ингушетии Евкуров заявил о намерении уйти в отставку

Обновлено в 12:11
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Для докования «Адмирала Кузнецова» модернизируют 35-й судоремонтный завод

Второе докование тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет произведено на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске после того, как будут модернизированы мощности предприятия.
Обновлено в 03:03
Спорт

Олимпиада-2026 пройдет в Италии

Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе

Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 09:53
Экономика

Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold

Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках

Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Курский полицейский устроил стрельбу из-за играющих в футбол детей

Сотрудник полиции в Курске выстрелил в воздух во дворе дома из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, проводится проверка, сообщает СУСК по региону.
Обновлено в 05:02
Политика

Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.
Обновлено в 12:42
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Футбол

СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс»

Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промес подписал контракт с амстердамским «Аяксом» до лета 2024 года.
Обновлено в 04:57
Авто

Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma

Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Происшествия

В Белом доме нашли подозрительный предмет

У северо-восточного входа в Белый дом в Вашингтоне обнаружен подозрительный предмет.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Финансы

Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий

Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
Общество

В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей

В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Кино

Дэнни Бойл работает над третьей частью «28 дней спустя»

Режиссёр Дэнни Бойл («На игле») объявил о работе над третьей частью зомби-ужастика «28 дней спустя».
Обновлено в 08:30
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Авто

Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada

Обновлено в 06:15
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Футбол

Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию

Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Политика

Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:09
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика

Египет анонсировал возобновление чартеров из России

Министр иностранных дел страны Самех Шукри в интервью ТАСС заявил, что Каир рассчитывает на возобновление чартеров между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца года.
Обновлено в 12:09
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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