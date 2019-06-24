Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе БенитесаЧемпионат 07:43
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды. «Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
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