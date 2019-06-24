Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе БенитесаЧемпионат 07:43

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды. «Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.
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«Ньюкасл» не сумел договориться с Бенитесом и объявил о его уходе

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«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

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«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Чемпионат07:43

«Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса

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Испанский футболист
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