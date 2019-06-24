Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе БенитесаЧемпионат 07:43
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды. «Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:34, Вашингтон
Армия и оружие
Путин поручил привести войска ЦВО в полную боевую готовность
Кроме подразделений ЦВО, в мероприятиях задействованы часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Обновлено в 17:05
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено в 22:14
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Экономика
Госслужбе указали на повышение
Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено в 18:00
Кино
Авторов «Игры престолов» заподозрили в плагиате индийского сериала
Сообщается, что плагиат был отмечен зрителями. Они нашли сходство с индийским сериалом в третьей серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес
Мадонна раскрыла секрет, зачем носит повязку на один глаз
Фанаты стали переживать, уж не случилось ли с певицей что-то, может проблемы со здоровьем глаз.
Обновлено в 19:00
Космос
Корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Космический корабль «Союз МС-11», на котором находятся участники длительной экспедиции 58/59 космонавт Олег Кононенко и астронавты NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле.
Обновлено в 20:34
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Происшествия
Дроны атаковали аэропорт Сингапура
Ранее сообщалось, что дроны "атаковали" лондонский аэропорт Гатвик.
Обновлено в 21:08
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено в 22:00
Политика
Первый заместитель главы Хакасии уходит в отставку
С понедельника, 24 июня, первый заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков ушел в отпуск с последующим увольнением.
Обновлено в 05:15
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Красноярка родила прямо в автобусе
Жительница Красноярска родила малыша в автобусе № 64, по дороге в Солнечный, сообщает паблик "Город Красноярск".
Обновлено в 11:12
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Общество
Baring Vostok доставит еду
Фонды инвестировали в торговую платформу основателя "Вкусвилла" У Baring Vostok и основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко появился новый совместный проект.
Обновлено в 18:00
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Политика
В Грузии ищут альтернативные пути для приезда туристов в страну
В Грузии ищут альтернативные возможности для туристов приехать в страну.
Обновлено в 21:51