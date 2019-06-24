Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе БенитесаЧемпионат 07:43
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды. «Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Общество
Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России
Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты
Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.
Обновлено в 10:16
Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Политика
Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов
Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Политика
Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву
Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".
Обновлено в 11:17
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских
Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Хоккей
Бодров продлил контракт с «Северсталью»
«Северсталь» объявила о продлении контракта с нападающим Евгением Бодровым.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров
Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 08:16
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олеега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Наука
Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Экономика
ЦБ РФ ждет ускорения роста ВВП во II-III кварталах 2019 года
ЦБ РФ ожидает ускорения роста российской экономики во втором-третьем кварталах 2019 года за счет повышения потребительской активности по мере исчерпания влияния временных факторов, а также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Обновлено в 11:09
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ
Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Для докования «Адмирала Кузнецова» модернизируют 35-й судоремонтный завод
Второе докование тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет произведено на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске после того, как будут модернизированы мощности предприятия.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Генменеджер: Уход Панарина и Бобровского не станет шоком для «Коламбуса»
Генеральный менеджер клуба НХЛ "Коламбус" Ярмо Кекалайнен заявил, что для команды не станет шоком возможный уход ряда хоккеистов в статусе неограниченно свободных агентов.
Обновлено в 10:41
Футбол
Грузинские футбольные команды вышли на игры в антироссийской форме
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47