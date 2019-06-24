Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе БенитесаЧемпионат 07:43

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды. «Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.
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Моуринью может занять место Бенитеса в «Ньюкасле»

Советский спорт09:43

Бенитес отказался продлевать контракт с «Ньюкаслом». Клуб объявил о его уходе

Sport24.ru07:46

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Чемпионат07:43

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Sports.ru07:50

Бенитес покинул «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс07:46

СМИ: Бенитес получил крупное предложение от клуба из Китая

Матч ТВ09:50

«Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса

Soccer.ru07:36
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Общество

Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России

Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты

Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.
Обновлено в 10:16
Политика

Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Политика

Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Политика

Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву

Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".
Обновлено в 11:17
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских

Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Хоккей

Бодров продлил контракт с «Северсталью»

«Северсталь» объявила о продлении контракта с нападающим Евгением Бодровым.
Обновлено в 07:36
Политика

Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров

Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 08:16
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ

Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика

Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олеега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Наука

Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики

Обновлено вчера в 03:01
Политика

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Экономика

ЦБ РФ ждет ускорения роста ВВП во II-III кварталах 2019 года

ЦБ РФ ожидает ускорения роста российской экономики во втором-третьем кварталах 2019 года за счет повышения потребительской активности по мере исчерпания влияния временных факторов, а также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Обновлено в 11:09
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика

Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ

Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Для докования «Адмирала Кузнецова» модернизируют 35-й судоремонтный завод

Второе докование тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет произведено на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске после того, как будут модернизированы мощности предприятия.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Хоккей

Генменеджер: Уход Панарина и Бобровского не станет шоком для «Коламбуса»

Генеральный менеджер клуба НХЛ "Коламбус" Ярмо Кекалайнен заявил, что для команды не станет шоком возможный уход ряда хоккеистов в статусе неограниченно свободных агентов.
Обновлено в 10:41
Футбол

Грузинские футбольные команды вышли на игры в антироссийской форме

Обновлено вчера в 08:25
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Казахстане возросло до 16

Обновлено в 05:12
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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