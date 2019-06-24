Футбол

«Ньюкасл» объявил об отставке БенитесаSoccer.ru 07:36

"Ньюкасл" сообщил, что не станет продлевать контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Моуринью снова ждут в АПЛ. Но не в топ-клубе

Sport24.ru14:00

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Чемпионат07:43

СМИ: Бенитес получил крупное предложение от клуба из Китая

Матч ТВ09:50

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Sports.ru07:50

Бенитес покинул «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс07:46

«Ньюкасл» не сумел договориться с Бенитесом и объявил о его уходе

Советский спорт08:08

«Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса

Soccer.ru07:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 12:27
Футбол

Глушаков описал «Спартак» тремя словами

Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Авто

Новый Renault Duster лишат дизельных двигателей

По информации портала Car and Bike, у третьего поколения Duster не останется дизельных модификаций.
Обновлено в 09:52
Политика

Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность

Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Экономика

Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон»

По словам Дитриха, тариф системы "Платон" с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за км, с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за км. "Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - пояснил министр.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Гаджеты

Первые смартфоны Xiaomi Mi CC покажут в начале июля

Обновлено в 04:34
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено в 13:20
Футбол

Зе Луиш может перейти в китайский клуб

28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине

В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

«Калашников» показал военную версию снайперской винтовки Чукавина

В преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2019» концерн «Калашников» продемонстрировал военную версию снайперской винтовки СВЧ-51 на ежегодной презентации.
Обновлено в 14:09
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Наталья Штурм во Франции попала в шторм и едва не погибла

В преддверие своего дня рождения, отдыхая во Франции, звезда оказалась в веселой компании и едва не погибла.
Обновлено в 12:05
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:37
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Спорт

Алипов и Семьянова взяли бронзу Европейских игр в стендовой стрельбе

Российские стрелки Алексей Алипов и Дарья Семьянова завоевали бронзовые медали Европейских игр в Минске в стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных команд в дисциплине "трап".
Обновлено в 09:34
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Политика

В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе

В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72

В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Интер» и «Милан» подтвердили снос легендарного стадиона «Сан-Сиро»

Обновлено в 10:20
Здоровье

Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии

Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Политика

Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней

МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное