Футбол
«Ньюкасл» объявил об отставке БенитесаSoccer.ru 07:36
"Ньюкасл" сообщил, что не станет продлевать контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 12:27
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Авто
Новый Renault Duster лишат дизельных двигателей
По информации портала Car and Bike, у третьего поколения Duster не останется дизельных модификаций.
Обновлено в 09:52
Политика
Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность
Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Экономика
Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон»
По словам Дитриха, тариф системы "Платон" с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за км, с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за км. "Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - пояснил министр.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi Mi CC покажут в начале июля
Обновлено в 04:34
Футбол
Зе Луиш может перейти в китайский клуб
28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине
В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
«Калашников» показал военную версию снайперской винтовки Чукавина
В преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2019» концерн «Калашников» продемонстрировал военную версию снайперской винтовки СВЧ-51 на ежегодной презентации.
Обновлено в 14:09
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Наталья Штурм во Франции попала в шторм и едва не погибла
В преддверие своего дня рождения, отдыхая во Франции, звезда оказалась в веселой компании и едва не погибла.
Обновлено в 12:05
Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:37
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Спорт
Алипов и Семьянова взяли бронзу Европейских игр в стендовой стрельбе
Российские стрелки Алексей Алипов и Дарья Семьянова завоевали бронзовые медали Европейских игр в Минске в стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных команд в дисциплине "трап".
Обновлено в 09:34
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Политика
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72
В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии
Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Политика
Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве
В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней
МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20