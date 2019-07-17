Футбол
«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренеромБомбардир.ру 05:22
«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера. Английский клуб заключил с 58-летним специалистом контракт сроком до 2022 года.
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Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
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«Челси» представил форму с российским триколором
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США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено 15 июля в 20:58
Энергетика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Наука
Компания Илона Маска собралась совместить мозг человека с компьютером
Созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, просит руководство США разрешить провести испытания на людях.
Обновлено в 10:34
Финансы
Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше – в январе-июне 2018 г.их прибыль составила 634 млрд руб.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Политика
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Обновлено в 10:25
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Мирча Джоанэ назначен заместителем генерального секретаря НАТО
Румын Мирча Джоанэ назначен новым заместителем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено в 09:21
Общество
В России начнут возводить надувные дома
В России начнут возводить пневмокаркасные здания на основе заполненных воздухом баллонов.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский призвал врио губернатора Николаевской области покинуть пост
Президент Украины Владимир Зеленский призвал временно исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня написать заявление об отставке.
Обновлено в 09:58
Футбол
Берг рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»
Напомним, «Краснодар» усилил свой состав опытным шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 09:29
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров до 15%
Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов.
Обновлено в 02:19
Авто
Первый шоурум Aurus откроется в Москве
Первый шоурум автомобилей Aurus откроется на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до конца июля текущего года.
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Политика
Путин наградил главу Дагестана за вклад в развитие региона
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Симоньян присоединилась к флешмобу на странице Леди Гаги в Instagram
Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, организованному российскими пользователями Instagram, которые оставляют комментарии под фотографией американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 10:58
Политика
В Грузии считают важной нормализацию отношений с Россией
Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о важности турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Наука
Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео
Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года
Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии будут завершены в полном объеме к апрелю 2023 года.
Обновлено в 06:53
Политика
Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено в 04:37