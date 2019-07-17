Футбол

«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренеромБомбардир.ру 05:22

«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера. Английский клуб заключил с 58-летним специалистом контракт сроком до 2022 года.
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Стив Брюс назначен новым главным тренером «Ньюкасла»

Sport24.ru04:35

«Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера

Советский спорт04:40

«Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера

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Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс05:25

Стив Брюс ушел в отставку с поста главного тренера «Шеффилд Уэнсдей»

Soccer.ru15 июля в 11:19
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