Футбол

«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренеромБомбардир.ру 05:22

«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера. Английский клуб заключил с 58-летним специалистом контракт сроком до 2022 года.
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«Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера

Советский спорт04:40

Стив Брюс возглавил «Ньюкасл»

Матч ТВ05:24

«Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера

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Стив Брюс возглавил «Ньюкасл»

Sports.ru04:43

Стив Брюс назначен новым главным тренером «Ньюкасла»

Sport24.ru04:35

Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс05:25

Стив Брюс ушел в отставку с поста главного тренера «Шеффилд Уэнсдей»

Soccer.ru15 июля в 11:19
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Общество

Полицейские Палермо и Нью-Йорка провели спецоперацию против мафии

В ночь со вторника на среду, 17 июля, в Палермо и Нью-Йорке была проведена полицейская спецоперация против мафии, передает Il Messaggero.
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Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.
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Лавров прокомментировал слова Помпео о росте числа беженцев из Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего Россию причиной роста числа беженцев в Сирии, посоветовал Вашингтону заниматься не изобретением несуществующих фактов, а своими действиями, вызывающими проблемы в САР.
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Происшествия

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Политика

Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам

Украинским морякам, незаконно пересекшим российскую границу в Керченском проливе, было бы гуманно изменить меру пресечения.
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Политика

МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Интернет

Вирусное приложение FaceApp вызвало серьезные вопросы о приватности

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Футбол

Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ

В прошлом сезоне Заболотный выступал за основной состав «Зенита». Футболист провел в РПЛ 16 встреч и сделал одну голевую передачу.
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Кабаева показала новорожденного сына

Кабаева показала новорожденного сына Александра Кабаева стала мамой. Модель Александра Кабаева наконец стала мамой.
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Задержан «друг» Кудрина, которому Путин подарил лабрадора

Крупный петербургский предприниматель и продюсер Рушан Насибулин задержан полицией по обвинению в хищении крупной суммы денег у министерства промышленности и торговли России.
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Армия и оружие

В Госдуме отреагировали на угрозы взорвать Крымский мост

В маленькой вселенной Турчинова Украина побеждает всех врагов и взрывает Крымский мост ракетой «Нептун», которая является косметической модификацией советской ракеты Х-35.
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
Происшествия

СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова

Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
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Политика

Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.
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Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка

Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Политика

На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.
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Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
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Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
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Армия и оружие

Анонсировано начало серийного производства истребителей Су-57

Россия приступает к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57, первые поставки состоятся уже в этом году.
Обновлено в 02:51
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
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Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 05:34
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Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Эксперты назвали самые ненадежные АКП

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Неофициальную вредоносную версию Telegram установили 100 тысяч пользователей

Как оказалось, новый мессенджер мог предложить не только расширенный функционал, но и вирусные программы и сайты.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

За кулисами ток-шоу Смешко хотел продемонстрировать Добродомову «третий закон Ньютона»

Во время паузы в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 16 июля лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко напал на своего оппонента в студии - народного депутата Дмитрия Добродомова.
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Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija

Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
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Стив Брюс
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Шеффилд Уэнсдей». В качестве игрока наиболее известен по своим выступлениям за «Джиллингем», «Норвич Сити» и «Манчестер Юнайтед».
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи».
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