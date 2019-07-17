Футбол
«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренеромБомбардир.ру 05:22
«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера. Английский клуб заключил с 58-летним специалистом контракт сроком до 2022 года.
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Общество
Полицейские Палермо и Нью-Йорка провели спецоперацию против мафии
В ночь со вторника на среду, 17 июля, в Палермо и Нью-Йорке была проведена полицейская спецоперация против мафии, передает Il Messaggero.
Обновлено в 06:04
Политика
Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии
Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.
Обновлено в 07:55
Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
Обновлено в 06:33
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о росте числа беженцев из Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего Россию причиной роста числа беженцев в Сирии, посоветовал Вашингтону заниматься не изобретением несуществующих фактов, а своими действиями, вызывающими проблемы в САР.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Политика
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам
Украинским морякам, незаконно пересекшим российскую границу в Керченском проливе, было бы гуманно изменить меру пресечения.
Обновлено в 07:11
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Футбол
Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ
В прошлом сезоне Заболотный выступал за основной состав «Зенита». Футболист провел в РПЛ 16 встреч и сделал одну голевую передачу.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Кабаева показала новорожденного сына
Кабаева показала новорожденного сына Александра Кабаева стала мамой. Модель Александра Кабаева наконец стала мамой.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Задержан «друг» Кудрина, которому Путин подарил лабрадора
Крупный петербургский предприниматель и продюсер Рушан Насибулин задержан полицией по обвинению в хищении крупной суммы денег у министерства промышленности и торговли России.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
В Госдуме отреагировали на угрозы взорвать Крымский мост
В маленькой вселенной Турчинова Украина побеждает всех врагов и взрывает Крымский мост ракетой «Нептун», которая является косметической модификацией советской ракеты Х-35.
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия
СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова
Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
Обновлено в 06:30
Политика
Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Политика
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Анонсировано начало серийного производства истребителей Су-57
Россия приступает к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57, первые поставки состоятся уже в этом году.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Интернет
Неофициальную вредоносную версию Telegram установили 100 тысяч пользователей
Как оказалось, новый мессенджер мог предложить не только расширенный функционал, но и вирусные программы и сайты.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
За кулисами ток-шоу Смешко хотел продемонстрировать Добродомову «третий закон Ньютона»
Во время паузы в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 16 июля лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко напал на своего оппонента в студии - народного депутата Дмитрия Добродомова.
Обновлено в 06:51
Авто
Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija
Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
Обновлено в 00:42