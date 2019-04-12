Футбол

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Лестер» в рамках 34-го тура АПЛЧемпионат 16:53

Завершился стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на «Кинг Пауэр — Уолкерс», минимальную победу в ней одержали гости. Единственный гол в поединке был забит на 32-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Лестером»

Матч ТВ16:53

«Лестер» проиграл «Ньюкаслу» в домашнем матче АПЛ

Советский спорт16:52

АПЛ. «МЮ» примет «Вест Хэм», «МанСити» в гостях у «Кристал Пэласа», «Ливерпуль» — «Челси»

LiveSport.ru17:37

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Лестер» в рамках 34-го тура АПЛ

Чемпионат16:53

Чемпионат Англии. «Ньюкасл» победил «Лестер»

Sports.ru02:48

«Лестер» – «Ньюкасл»: как завершится поединок?

Все про Спорт рувчера в 09:47

Гарри Магуайр: «Роджерс оправдал ожидания „Лестера“»

Спорт-Экспресс10 апреля в 07:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Наука

Симптомы аутизма облегчил кишечный микроб

Американская исследовательская группа ученых под руководством Дае-Вука Канга опубликовала результаты двухлетнего исследования, согласно которому симптомы аутизма у детей уменьшаются при пересадке кишечного микроорганизма.В исследованиях участвовало 18 детей - аутистов.
Обновлено 10 апреля в 03:52
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в угрозах убийством

Американская актриса Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в угрозах убийством, сообщает Variety.
Обновлено в 09:02
Хоккей

Два очка Панарина помогли «Коламбусу» разгромить «Тампу»

"Коламбус" на выезде разбил "Тампу" во второй игре серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:11
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Гаджеты

«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу на высшем уровне в Ханое.
Обновлено в 18:48
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Общество

В России Facebook оштрафовали на 3 тысячи рублей

Штраф в размере три тысячи рублей назначен американской компании Facebook судом в Москве, сообщает РАПСИ.
Обновлено в 19:24
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Политика

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже

Обновлено в 13:09
Кино

В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами

На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Общество

Барнаульцы пригнали «Урал», что не дать «Кинзе и мяте» поставить летнюю веранду

Обновлено в 22:22
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировок

Обновлено в 06:25
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в здание суда

Вчерашнее заседание на некоторое время было прервано из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве в здании суда: все находившиеся в здании были эвакуированы, но после проверки сотрудниками полиции с собаками бомбы обнаружено не было, и заседание возобновилось.
Обновлено в 04:31
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено в 15:03
Общество

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное