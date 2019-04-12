Футбол
«Ньюкасл» на выезде обыграл «Лестер» в рамках 34-го тура АПЛЧемпионат 16:53
Завершился стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на «Кинг Пауэр — Уолкерс», минимальную победу в ней одержали гости. Единственный гол в поединке был забит на 32-й минуте.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
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Происшествия
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