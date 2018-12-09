Футбол

«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»
LiveSport.ru
13:08

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте. На 23-й минуте Айозе Перес сравнял счет. Победу гостям принес гол Мэтта Дохерти в добавленное время.
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