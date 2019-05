Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»Нева Спорт вчера в 15:19

Издание BuzzFeed, ссылаясь на три источника, сообщило, что Лаэта Калогридис («Остров проклятых», «Алита: Боевой ангел», «Видоизменённый углерод») работает над сценарием фильма по игре Star Wars: Knights of the Old Republic («Звёздные войны: Рыцари Старой Республики»).