Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»Нева Спорт вчера в 15:19

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».

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Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»

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