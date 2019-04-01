Футбол
«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе ЛуишаProstoProSport вчера в 17:48
Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша. «Сороки» рассматривают вариант с покупкой форварда красно-белых, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.
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Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
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Происшествия
Телефоны на 2 млн руб. украли из салона сотовой связи на западе Москвы
В ночь на 1 апреля в службу «02» поступил сигнал о срабатывании датчиков движения в офисе продаж в Багратионовском проезде.
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Назван ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России.
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Обновлено вчера в 23:54
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
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Политика
МИД опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
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Общество
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Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Происшествия
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Спорт
Российский боец ММА Магомедов дисквалифицирован за допинг пожизненно
Боец ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC Руслан Магомедов наказан за употребление запрещенных препаратов и отказ офицеру допинг-службы во взятии очередной пробы.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Иван Добронравов: «Здоровье папы в порядке, в стационаре он не был»
Сегодня, 1 апреля, на телеканале НТВ состоится премьера многосерийного музыкального детектива «Вокально-криминальный ансамбль», в котором Иван Добронравов сыграл барабанщика Паштета.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»
В министерстве обороны Норвегии утверждают, что Россия «глушила сигналы системы GPS во время учений НАТО».
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
ЛНР обстреляли в день выборов на Украине
Луганская народная республика подверглась обстрелу со стороны Украины в день выборов.
Обновлено 31 марта в 22:13
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Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено вчера в 10:22
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России
Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
Обновлено вчера в 17:05
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Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов
Представителям «Евровидения» удалось договориться с всемирно известной певицей Мадонной о том, чтобы она выступила на песенном шоу.
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Гороскоп на 2 апреля: все, что вы начнете сегодня, продолжится
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Общество
Британская компания ищет путешествующего «директора по вкусу»
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Обновлено в 00:46
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
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Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната
Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м).
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