«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе ЛуишаProstoProSport вчера в 17:48

Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша. «Сороки» рассматривают вариант с покупкой форварда красно-белых, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.

«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша

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