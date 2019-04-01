«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе ЛуишаProstoProSport вчера в 17:48

Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша. «Сороки» рассматривают вариант с покупкой форварда красно-белых, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.

Спорт день за днем

«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша

Спорт день за днем

Здоровье Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

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Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Политика Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".

Политика Британские депутаты вновь отвергли все альтернативы сделке по Brexit Меньше всего голосов (191) получило предложение депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри, которое предлагало отсрочку даты Brexit или проведение голосования по двум вариантам: выйти из ЕС без сделки или отозвать статью 50 Лиссабонского договора, то есть, по сути, отменить весь процесс Brexit.

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Политика Помпео обсудил с главой МИДа Румынии «агрессию России» в Черном море They spoke about Russian aggression in the Black Sea & Romania’s role in contributing to the security & stability of the Black Sea region. https: / / t.co / fhlDKFMFFc pic.twitter.com / QH9x7nBEcD — Robert Palladino (@ StateDeputySPOX) April 1, 2019 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

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