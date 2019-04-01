«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе ЛуишаProstoProSport 17:48

Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша. «Сороки» рассматривают вариант с покупкой форварда красно-белых, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.

Спорт день за днем

«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша

Спорт день за днем

Происшествия Родственницу Скрипаля избили в Ярославле В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».

Политика Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Армия и оружие Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова "В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.

Общество В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретили надевать бриллиантовую тиару принцессы Дианы Свекр Меган Маркл запретил ей носить бриллиантовую тиару покойной принцессы Дианы.

Происшествия Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.

Футбол Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.

Происшествия Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.

Экономика Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Происшествия При ДТП на Невском столкнулись три автомобиля Пешеходы с трудом обходят место ДТП, так как машины раскидало по дороге на пересечении Невского и Михайловской улицы, которая ведет к площади Искусств.

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Общество Умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио скончался на 92-м году жизни. В настоящее время причина смерти не сообщается.

Политика Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского Актер Иван Охлобыстин прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал его "идиотом".

Экономика Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi Aramco Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, прибыль которой составила $ 111,1 млрд.

Экономика Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» «Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.

Экономика «Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн «Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».

Общество Американцев шокировала любовь россиян к гематогену Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.

Экономика Испания построит солнечную электростанцию в Чернобыле Более миллиона евро будет выделено Испанией из государственного бюджета на строительство наземной солнечной электростанции.