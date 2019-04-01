Футбол
«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе ЛуишаProstoProSport 17:48
Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша. «Сороки» рассматривают вариант с покупкой форварда красно-белых, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.
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