Футбол

«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»Sport24.ru вчера в 20:06

Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail. Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес ищет замену левому защитнику Полу Дамметту, получившему недавно травму. Валлиец является единственным левым защитником в составе «сорок».
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«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»

Sport24.ruвчера в 20:06

СМИ: «Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Ахмата»

Спорт-Экспрессвчера в 20:57

Защитником «Ахмата» интересуется клуб АПЛ

Матч ТВвчера в 20:43

«Ньюкасл» заинтересован в защитнике «Ахмата»

Чемпионатвчера в 20:18

«Ньюкасл» нацелился на защитника «Ахмата»

Вести.Ruвчера в 21:37

Защитник «Ахмата» Мохаммади может перейти в «Ньюкасл»

Sports.ruвчера в 22:48

«Ньюкасл» интересуется игроком «Ахмата»

Soccer.ruвчера в 14:20
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Происшествия

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Проводились массовые эвакуации людей. Информация анонимных сообщений о "минировании" тогда не подтвердилась.
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Общество

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Прокуратура Москвы не нашла оснований для блокировки онлайн-ретейлера Ozon.ru, осуществляющего дистанционную продажу безрецептурных лекарств с октября 2018 года.
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Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
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Сибирские кардиохирурги спасли в Казахстане мальчика с пороком сердца

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В Госдуме предложили продавать невозвратные билеты в плацкарт

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ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

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Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
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Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7

Старт продаж обновленного кроссовера Geely Emgrand X7 состоится в России 23 января.
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Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
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Кокорин назвал россиян «стадом баранов»

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Роскомнадзор вновь пытается блокировать Telegram

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