Футбол
«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»Sport24.ru 20:06
Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail. Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес ищет замену левому защитнику Полу Дамметту, получившему недавно травму. Валлиец является единственным левым защитником в составе «сорок».
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