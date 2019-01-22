Футбол

«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»Sport24.ru 20:06

Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail. Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес ищет замену левому защитнику Полу Дамметту, получившему недавно травму. Валлиец является единственным левым защитником в составе «сорок».
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«Ньюкасл» нацелился на защитника «Ахмата»

Вести.Ru21:37

СМИ: «Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Ахмата»

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«Ньюкасл» заинтересован в защитнике «Ахмата»

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Защитником «Ахмата» интересуется клуб АПЛ

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«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»

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Защитник «Ахмата» Мохаммади может перейти в «Ньюкасл»

Sports.ru22:48

«Ньюкасл» интересуется игроком «Ахмата»

Soccer.ru14:20
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Обновлено в 11:58
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Финансы

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Обновлено в 13:59
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Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

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Uber разрабатывает беспилотные велосипеды и скутеры

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В Вашингтоне открыли столовую, где бесплатно кормят госслужащих, которые находятся в неоплачиваемых отпусках или работают, не получая зарплаты, из-за частичной приостановки работы федерального правительства.
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Дерипаска отказался ехать на форум в Давосе

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