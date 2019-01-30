Футбол
«Ньюкасл» арендовал защитника у «Монако»Спорт-Экспресс 08:07
Левый защитник Антонио Баррека перешел из "Монако" в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт английского клуба. "Сороки" взяли 23-летнего итальянца в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия
Следователи попросили суд арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова
В СК обратились к суду с просьбой выдать санкции на арест пяти фигурантов дела Арашукова.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТО
Обновлено в 05:41
Общество
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Авто
Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом
Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер.
Обновлено в 09:10
Общество
В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II
Обновлено в 07:39
Авто
Volkswagen показал электрический багги на эскизе
Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Авто
Chevrolet показал финальные версии Corvette С7
В Германии стоимость Chevrolet Corvette Grand Sport Final Edition составит 116,5 тысячи евро, Corvette Z06 Final Edition обойдется в 139,5 тысячи евро.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено в 11:06
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave почти готов
Новинка, покрытая камуфляжем, очень напоминает внешностью дебютировавший на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride, но под маскировкой угадываются черты модели Mohave.
Обновлено в 01:17
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Обновлено в 12:17
Происшествия
Полицейского-антикоррупционера арестовали за взятку
Пресненский суд Москвы арестовал полицейского-антикоррупционера за взятку в 15 млн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:13
Интернет
Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»
Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Авто
Губернатор Самарской области первым купил новую Lada Vesta Sport
Первым обладателем нового «заряженного» седана LADA Vesta Sport стоимостью более 1 млн рублей стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Обновлено в 04:33
Общество
Роскошный спа-курорт семьи Арашуковых сняли на видео
Обновлено в 11:32
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено 29 января в 16:30
Гаджеты
Nokia перезапустит очередной культовый телефон
Обновлено в 11:42
Происшествия
Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили такого студента
Выпускники Северо-Кавказского федерального университета, окончившие учёбу в один год с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, не смогли вспомнить такого студента.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи из Третьяковки извинился
Адвокат Чуприкова Светлана Горбунова заявила, что не знает, признает ли обвиняемый свою вину или нет.
Обновлено в 12:43
Наука
Под антарктическим ледником нашли гигантскую полость
Американские учёные в ходе радарного сканирования льдов в Антарктиде обнаружили полость, площадь которой составляет около 40 кв. км. Огромная "проталина" находится под ледником Туэйтса.
Обновлено в 10:03
Политика
Трамп назвал условия для вывода войск из Афганистана
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране.
Обновлено в 13:02
Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 14,5 годам за теракт 1999 года
По решению суда Батаев признан виновным, назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 11:42
Гаджеты
Обнаружен простой способ взломать iPhone по номеру телефона
Эксперты обнаружили уязвимость смартфонов Apple, которая позволяет получить доступ к данным iPhone.
Обновлено в 11:22
Наука
В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра
В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
Обновлено в 10:18
Гаджеты
Apple собирается оснастить новые iPhone мощной лазерной 3D-камерой
Компания Apple планирует оснастить новый iPhone мощной лазерной 3D-камерой.
Обновлено в 10:28
Авто
Land Rover отказался от трехдверного Range Rover SV Coupe
Трехдверную версию Range Rover SV Coupe официально представили ещё в прошлом году в Женеве.
Обновлено в 05:17
Экономика
Китайская компания покупает московскую гостиницу «Пекин»
Китайская Sichuan Railway Investment Group покупает гостиницу "Пекин" в центре Москвы, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 02:42
Транспорт
В Москве появится первый турбоперекресток
Обновлено в 08:34