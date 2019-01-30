«Ньюкасл» арендовал защитника у «Монако»Спорт-Экспресс 08:07

Левый защитник Антонио Баррека перешел из "Монако" в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт английского клуба. "Сороки" взяли 23-летнего итальянца в аренду до конца сезона с правом выкупа.

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