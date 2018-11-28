Футбол

«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи
Sports.ru
вчера в 13:51

Нападающий Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити». Контракт 36-летнего форварда с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2018 года и не будет продлен. Испанец выступал за «Сити» с 2015 года и провел в МЛС 124 матча, забив 80 мячей.
Sports.ruвчера в 13:51

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«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Давида Вильи

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«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи

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«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи

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Вилья покинет «Нью-Йорк Сити»

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Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

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Вилья покинет «Нью-Йорк Сити», но намерен продолжить карьеру

Sport24.ruвчера в 14:39

«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи

Sports.ruвчера в 13:51
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Испанский футболист, нападающий клуба MLS «Нью-Йорк Сити». Лучший бомбардир в истории сборной Испании. С 10 лет воспитывался в футбольной академии «Лангрео».
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