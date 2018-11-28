Нападающий Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити». Контракт 36-летнего форварда с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2018 года и не будет продлен. Испанец выступал за «Сити» с 2015 года и провел в МЛС 124 матча, забив 80 мячей.

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