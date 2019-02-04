Футбол
«Нью-Ингленд Пэтриотс» стали шестикратными победителями СупербоулаМатч ТВ вчера в 22:18
В Супербоуле «Нью-Ингленд Пэтриотс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 13:3. «Патриоты» выиграли в шестой раз своей истории стали победителями Супербоула. Ранее они побеждали в 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017 годах.
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