Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. По сумме двух встреч «Калью» в первом раунде прошел македонскую «Шкендию». Первый матч завершился минимальной победой македонской команды.

«Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

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