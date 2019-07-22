Футбол
Ньянон извинился за грубый фол против ЛярусиРИА Новости 06:42
Защитник испанского футбольного клуба "Севилья" Жорис Ньянон принес извинения за грубое нарушение против полузащитника английского "Ливерпуля" Яссера Ляруси в товарищеском матче.
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Происшествия
Чайка похитила чихуахуа на глазах у хозяев
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Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
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Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
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Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
НВО представил первый трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.
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Шоу-бизнес
Максим Виторган проводит отпуск с Нино Нинидзе
Обновлено в 05:05
Политика
Трамп назвал ложью сообщения Ирана об аресте «шпионов» ЦРУ
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщение властей Ирана об аресте 17 «шпионов» американского Центрального разведывательного управления.
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Футбол
Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в третьем раунде Лиги Европы
Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 09:32
Гаджеты
ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров
Сегодня 22 июля состоялась официальная презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, работающий под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»
Обновлено в 09:34
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 08:10
Здоровье
В России увеличилось количество детей с инвалидностью
Общая численность инвалидов старше 18 лет снизилась с 12,1 миллиона человек в 2016 году до 11,3 миллиона к началу 2019-го.
Обновлено в 06:33
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет
Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
Обновлено в 09:31
Путешествия
Из Екатеринбурга уходит последний европейский авиаперевозчик
Ранее из Екатеринбурга ушли такие известные перевозчики, как Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia и Air Moldova.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Экономика
«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»
За июнь объем «свободных денег» россиян увеличился на 11,4%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 07:13
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Футбол
Ханни покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 03:56
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Общество
Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем
Обновлено в 04:11
Политика
Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими
Для обеспечения безопасной работы избиркома в городе Коростень в Житомирской области направлен вертолет с полицейскими, сообщает в понедельник МВД Украины.
Обновлено в 08:26