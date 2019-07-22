Защитник испанского футбольного клуба "Севилья" Жорис Ньянон принес извинения за грубое нарушение против полузащитника английского "Ливерпуля" Яссера Ляруси в товарищеском матче.

Ньянон извинился за грубый фол против Ляруси

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