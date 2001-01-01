Экономика

Nvidia Corporation намерена приобрести Mellanox TechnologiesКоммерсантъ 12:50

Как сообщило израильское деловое онлайн-издание Calcalist, американский разработчик графических процессоров и систем-на-чипе Nvidia заявил о намерении приобрести израильскую компанию Mellanox Technologies, ведущего производителя оборудования для высокоскоростных коммутируемых компьютерных сетей Infiniband.
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Nvidia Corporation вступает в борьбу за производителя сетевого оборудования

Красная весна18:04

Nvidia Corporation намерена приобрести Mellanox Technologies

Коммерсантъ12:50

Nvidia хочет купить израильского производителя чипов Mellanox

Android-robot.com09:28
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Происшествия

Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено в 18:22
Происшествия

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

При крушении авиалайнера в Эфиопии, по предварительным данным, погибли 19 сотрудников различных подразделений ООН.
Обновлено в 16:53
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено в 13:31
Происшествия

Снаряд времен войны обнаружили на стройке в Москве

Обновлено в 18:30
Армия и оружие

Военный самолет США выполнит наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Норвегии совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 17:54
Политика

Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Музыка

Клип на песню Лазарева для «Евровидения» набрал 2 млн просмотров

Клип на песню Scream ("Крик"), которую Сергей Лазарев приготовил для "Евровидения", набрал два миллиона просмотров менее чем за двое суток.
Обновлено в 15:21
Общество

В Москве прошел митинг за свободный интернет

В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 09:25
Политика

Хуан Гуайдо решил ввести в Венесуэле режим ЧП

Обновлено в 14:50
Общество

У Иванки Трамп оказалось другое имя

Советник и старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка в реальности оказалась Иваной.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

6 марта в Минобороны сообщили, что истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой, который приближался к российским границам.
Обновлено в 18:48
Спорт

Конькобежец Кулижников установил новый мировой рекорд на КМ

Обновлено в 03:35
Религия

У православных христиан начинается Великий пост

Православные христиане в понедельник вступают в Великий пост - самый строгий и долгий из многодневных постов.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи

Обновлено в 13:51
Авто

Названы оптимальные для российских дорог автомобили

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Поэтесса Лола Льдова погибла в 29 лет

Обновлено в 05:59
Происшествия

В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы

Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Авто

Выявлены самые угоняемые в России автомобили

В десятку самых угоняемых иномарок вошли Hyundai Solaris, которых было угнано 1265 штук, порядка 976 водителей лишились своих Kia Rio в 2018 году.
Обновлено в 15:36
Общество

В Японии сегодня вспоминают жертв землетрясения и цунами 11 марта 2011 года

В результате трагедии погибли около 18,5 тыс. человек. Еще почти 4 тыс. умерли в последующие годы от обострившихся заболеваний.
Обновлено в 18:09
Футбол

«Марсель» обыграл «Ниццу» благодаря очередному голу Балотелли

Обновлено в 17:58
Происшествия

В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека

В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Политика

AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.
Обновлено в 18:32
Политика

Трампа заподозрили в сокрытии от ЕС подробностей переговоров с Китаем

Как сообщает газета The Wall Street Journal, руководство ЕС подозревает президента США Дональда Трампа в умышленном сокрытии деталей торговых переговоров с Китаем от своих европейских партнеров.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк родила дочь

Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.
Обновлено в 17:28
Общество

70 фактов переплат выявили работники Пенсионного фонда на Сахалине с начала года

В январе и феврале территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в 70 случаях были выявлены переплаты пенсий или компенсационных выплат.
Обновлено в 17:56
Общество

На западе Германии из-за урагана приостановлено движение поездов

Обновлено в 15:02
Транспорт

Британцев потрясли переправляющиеся через Енисей русские водители

Обновлено в 05:15
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Mellanox
Производитель телекоммуникационного оборудования: коммутаторов и сетевых адаптеров InfiniBand и Ethernet. Компания расположена в Саннивейле, штат Калифорния, и Йокнеаме, Израиль. Компания с 2011 является единственным производителем оборудования для сетей Infiniband.
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Calcalist
Израильская газета
Israeli daily business newspaper and website.
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