Политика
Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставкеВедомости 09:30
Назарбаев отметил, что останется во главе Совета безопасности Казахстана, а также сохранит посты в партии «Нур Отан» и останется членом Конституционного совета. Позже на сайте президента Казахстана был опубликован указ об отставке Назарбаева.
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Я принял непростое для себя решение сложить полномочия президента Казахстана. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения а посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана.
— Нурсултан Назарбаев, политикFinancial One 09:22
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Британская полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим людям
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Банк России выпустил веб-игру по финансовой грамотности для детей
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Экономика
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Обновлено в 02:57
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
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Обновлено в 06:06
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Обновлено в 09:19
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Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
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Транспорт
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Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог
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