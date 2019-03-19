Политика

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставкеВедомости 09:30

Назарбаев отметил, что останется во главе Совета безопасности Казахстана, а также сохранит посты в партии «Нур Отан» и останется членом Конституционного совета. Позже на сайте президента Казахстана был опубликован указ об отставке Назарбаева.
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Нурсултан Назарбаев
Я принял непростое для себя решение сложить полномочия президента Казахстана. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения а посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана.
— Нурсултан Назарбаев, политикFinancial One 09:22

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Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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