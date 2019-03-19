Политика

Назарбаев сложил полномочия президента КазахстанаРИА Новости 10:45

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил он, выступая в эфире республиканских телеканалов с обращением к народу.
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Нурсултан Назарбаев
Я принял непростое для себя решение сложить полномочия президента Казахстана. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения а посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана.
— Нурсултан Назарбаев, политикFinancial One 09:22

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