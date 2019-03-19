Политика

Назарбаев сложил полномочия президента КазахстанаКоммерсантъ 09:05

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Обязанности президента до выборов будет выполнять спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента»,— заявил господин Назарбаев во время обращения к нации.
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Нурсултан Назарбаев
Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.
— Нурсултан Назарбаев, политикПарламентская газета 11:26
с чего всё началось
«Я принял непростое для себя решение — сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»,— заявил на 30-м году правления Нурсултан Назарбаев в неожиданном телеобращении (полный текст
, ~6 мин). До выборов исполнять обязанности будет спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву.
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