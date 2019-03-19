Назарбаев сложил полномочия президента КазахстанаКоммерсантъ 09:05

с чего всё началось

Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Обязанности президента до выборов будет выполнять спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента»,— заявил господин Назарбаев во время обращения к нации.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Общество «Дождь» и Znak.com рассказали о запрете сотрудникам Russia Today критиковать канал в течение 20 лет после увольнения Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусматривает штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».

Кино Скончался режиссёр Марлен Хуциев Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.

Политика Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.

Экономика В ДФО реализуют 40 проектов в области сельского хозяйства Среди крупнейших проектов Трутнев отметил строительство свиноводческого комплекса общей стоимостью 155 млрд рублей, собственное производство молочной продукции в регионе общей стоимостью порядка 16 млрд рублей, а также создание в ДФО зернового железнодорожного терминала с суммой вложений около 14 млрд рублей, пишет Российская газета.

Политика Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.

Политика Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку Губернатор Челябинской области Борис Дубровский покидает свой пост.

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Общество Свинку Пеппу обвинили в сексизме Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.

Футбол Сборная России по футболу прибыла в Брюссель на матч с Бельгией Сборная России по футболу прилетела в Брюссель на первый матч отборочного цикла к Евро-2020, в котором сыграет с Бельгией.

Происшествия В центре Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружено на улице Большая Полянка в центре Москвы.

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Спорт Загитова последней представит короткую программу на ЧМ Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".

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