Футбол

Нурмагомедов в Париже встретился с Буффоном
Газета.Ru
вчера в 19:21

Матч проходил в Париже и завершился со счетом 2:1 в пользу французского клуба. В тот день Нурмагомедов также встретился с итальянским голкипером "ПСЖ" Джанлуиджи Буффоном. Боец выложил совместную фотографию в инстаграм и подписал словом "Легендарный".
Газета.Ruвчера в 19:21

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Нурмагомедов в Париже встретился с Буффоном

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