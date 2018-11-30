Единоборства
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, находясь в Париже, не только посетил матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» (2:1), а после побывал в раздевалке парижан, но и провел тренировку с дзюдоистами спортивного клуба «Пари Сен-Жермен».
Sport24.ru09:42
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