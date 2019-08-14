Футбол
Хабиб попросил Черчесова вызвать Сулейманова в сборную РоссииНева Спорт 14:29
В своем «Инстаграме» в разделе сторис Нурмагомедов выложил фото нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова и написал: «Черчесов, send him location», попросив вызвать игрока в сборную России. В сторис Нурмагомедов переделал свою коронную фразу «Send me location» — «Пришлите мне адрес».
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