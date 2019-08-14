Футбол
Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборнуюСпорт-Экспресс 13:23
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в национальную команду.
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Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Суд разделил имущество Глушаковых пополам
Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено в 14:47
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Происшествия
В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка
В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Обновлено в 15:43
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Путешествия
В копеечку: летом 2019 года туристический отдых подорожал на 9-10%
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах.
Обновлено в 09:09
Футбол
Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями
Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено в 16:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Общество
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
В Минпросвещения, в свою очередь, настаивают, что документ не нужно было регистрировать в Минюсте: «Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года, как и предыдущий приказ от 2014 года, не направлялся в Министерство юстиции в силу разъяснений, данных Минюстом в 2014 году, о том, что подобные приказы регистрации не подлежат».
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Аллой Вербер в Торонто
Пару минут назад в своем микроблоге в Instagram поп-король заявил, что церемония прощания уже началась, а ему лишь остается пересматривать архивные фото и видео, на которых Алла Константиновна еще жива и полна сил и энергии.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Общество
В российских школах предложили создать факультатив по киберспорту
Для российских школьников предложили организовать факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 03:22
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.
Обновлено в 08:37
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Экономика
В США зафиксирован новый признак грядущей рецессии
На долговом рынке США биржевые аналитики зафиксировали новый признак надвигающейся рецессии. Об этом сегодня, 14 августа, пишет MarketWatch.
Обновлено в 14:59
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30