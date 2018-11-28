Футбол

Нурмагомедов угадал счёт матча ПСЖ — «Ливерпуль»
News.ru
02:13

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предсказал итог матча 5-го тура Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским «Ливерпулем». «Мой прогноз — 2:1 в пользу ПСЖ», — сказал Нурмагомедов представителям пресс-службы французской команды.
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
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