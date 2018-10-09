Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбленияRT на русском 07:47
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
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У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилЧемпионат 05:15
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