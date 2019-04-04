Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление его женыВечерняя Москва вчера в 16:33
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил своему бывшему сопернику, ирландцу Конору Макгрегору на оскорбительное заявление в адрес жены. Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером, не отвечающим за собственные поступки, и пообещал, что справедливость его настигнет.
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Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несёт ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилГоворит Москва вчера в 15:53
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Нурмагомедов – Макгрегору: Ты – насильник, правосудие доберется до тебя (фото)
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