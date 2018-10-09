Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорблениеИзвестия 08:13

с чего всё началось

У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор. 31 марта ирландец в Twitter опубликовал пост, где назвал россиянина крысой.

Политика В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом» Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Единоборства Укусившему соперника в живот боксеру грозит дисквалификация и штраф Бой, который проходил 30 марта, завершился в пятом раунде, когда Али навалился на соперника и укусил его в живот.

Наука Назвали две причины появления рака у женщин Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Происшествия В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина» Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.

Общество Мигранты активно скупают доли в квартирах Петербурга Приезжие из ближнего зарубежья стали основными покупателями долей в квартирах Санкт-Петербурга, считают эксперты.

Политика Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.

Политика Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.

Единоборства Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".

Происшествия В Геленджике погиб участник автогонок по бездорожью Водитель спортивного внедорожника, который участвовал в гонках по бездорожью в Геленджике, погиб после того, как потерял управление автомобилем во время подъема по склону.

Армия и оружие Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Авто Renault в феврале реализовала в России 8,5 тыс. автомобилей В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7%, согласно данным АЕБ.Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2394 потребителя (-35%).

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

Происшествия На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.