Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорблениеИзвестия 08:13
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор. 31 марта ирландец в Twitter опубликовал пост, где назвал россиянина крысой.
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У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилЧемпионат 05:15
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