Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорблениеИзвестия 08:13

с чего всё началось

У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор. 31 марта ирландец в Twitter опубликовал пост, где назвал россиянина крысой.

Политика Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.

Армия и оружие Сирены воздушной тревоги сработали в двух районах на юге Израиля Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье в граничащих с сектором Газа израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот- Негев, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.

Политика Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.

Здоровье Ученые назвали способы предотвратить инфаркт Специалисты назвали способы, благодаря которым можно предотвратить инфаркт.

Армия и оружие Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Шоу-бизнес Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским Стоит отметить, что какие-либо слухи о себе ни Ольги Зуева, ни Данила Козловский не комментируют.

Политика В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.

Политика Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции В результате столкновения сторонников разных политических групп на одном из избирательных участков в Турции на выборах в местные органы власти застрелены два человека.

Происшествия Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Политика Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена - Александра Усика.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Происшествия Из канала Грибоедова достали тело женщины Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.

Авто Названы 10 неудачных моделей Toyota в истории Оказалось, в истории японской компании имеются 10 неудачных автомобилей.

Экономика «Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Политика На Украине начались президентские выборы На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.

Политика Лавров отреагировал на слова Помпео о новых мерах НАТО против РФ Глава МИД РФ отметил, что в последнее время ультиматумы и санкции являются основными инструментами американской дипломатии Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Майка Помпео, ранее анонсировавшего новые меры НАТО против РФ из-за ситуации на Украине.

Происшествия В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.

Футбол «Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.