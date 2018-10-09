Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорблениеИзвестия 08:13

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор. 31 марта ирландец в Twitter опубликовал пост, где назвал россиянина крысой.
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Конор Макгрегор
У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилЧемпионат 05:15
с чего всё началось
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял
 в своем Twitter обращение российского бойца ММА, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова к своим фанатам.
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