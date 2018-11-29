Футбол

Нурмагомедов опубликовал фото с Буффоном
Спорт-Экспресс
15:26

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с голкипером "ПСЖ" Джанлуиджи Буффоном в своем Инстаграме. 30-летний Нурмагомедов посетил матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" против "Ливерпуля" (2:1).
Спорт-Экспресс15:26

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Нурмагомедов встретился с голкипером «ПСЖ» Буффоном (фото)

Советский спорт15:50

Нурмагомедов встретился с Буффоном в Париже

RT на русском16:09

Нурмагомедов опубликовал фото с Буффоном

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Нурмагомедов снял на видео танцы Неймара и Мбаппе на столе после матча ЛЧ

Life.ru05:30

Нурмагомедов снял дикие танцы игроков «ПСЖ» после победы над «Ливерпулем»

РИА Новости03:50

Нурмагомедов зашел в раздевалку «ПСЖ» после игры с «Ливерпулем». Футболисты отметили победу танцем

Sport24.ru02:49
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