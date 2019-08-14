Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов оценил игру форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче против «Порту»

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