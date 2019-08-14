Футбол

Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче против «Порту»Матч ТВ 07:06

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов оценил игру форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
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Хабиб оценил игру 19-летнего форварда «Краснодара» Сулейманова, сделавшего дубль в матче с «Порту»

Sport24.ru06:36

Хабиб – Сулейманову: «Молодец 👏»

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Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче с «Порту»

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Хабиб Нурмагомедов отметил игру Шапи в матче с «Порту»

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Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче против «Порту»

Матч ТВ07:06
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Экономика

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Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
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В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

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Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
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Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Шоу-бизнес

«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»

Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
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В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры

Археологи обнаружили в Крыму катакомбы, которые датируются концом III — началом II тысячелетия до нашей эры.
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Футбол

«Фиорентине» снова разрешили капитанскую повязку в память об Астори

Серия А разрешила Фиорентине ношение особой капитанской повязки в память о защитнике клуба Давиде Астори.
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Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

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Политика

В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона

В Крыму отразили массированную хакерскую атаку, которая могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
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Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
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Общество

Проект реконструкции Детского музыкального театра в Москве доработают

Обновлено в 10:01
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Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.
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Армен Джигарханян экстренно госпитализирован

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Ракетам США подобрали цели в России

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Кабмин Украины отказался согласовывать увольнение Кличко

Действующий состав кабмина Украины отказался рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Технологии

Альфа-Банк найдет клиентам надежных контрагентов

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что идея по созданию такого сервиса родилась после общения с клиентами, которые пожаловались на трудные поиски надежных партнеров по бизнесу и контрагентов.
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Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе

Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эти изменения не имеют смысла.
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Энергетика

Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа

Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Политика

В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами

В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17

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Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова

Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
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Экономика

В России вновь зафиксирована дефляция

Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 августа снизились на 0,1%, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:00
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Экология

Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение

Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа В эти дни с до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:40
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