Единоборства
Нуньес нокаутировала Жустину на UFC 232
Нуньес нокаутировала Жустину на UFC 232News.ruвчера в 23:54
Чемпионка UFC в полулёгком весе Кристиана Жустину не сумела защитить свой титул в бою против Аманды Нуньес. Поединок двух бразильянок состоялся в Лос-Анджелесе как со-главное событие турнира UFC 232. Жустину по прозвищу Киборг уступила Нуньес техническим нокаутом в первом раунде.
News.ruвчера в 23:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия
При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.
Обновлено вчера в 20:31
Транспорт
В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»
В Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида», сообщил секретарь генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Задержан попутчик пропавшей девушки — водителя BlaBlaCar
Следователи задержали мужчину, возможно, причастного к исчезновению 29-летней москвички — водителя сервиса BlaBlaCar.
Обновлено в 03:41
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента
В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Коболев назвал сумму претензий «Нафтогаза» к России и «Газпрому»
Председатель правления украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в рамках судебных споров компания рассчитывает получить от российских властей и российского публичного акционерного общества «Газпром» $2,1 млрд, а сверху — компенсацию в виде ареста активов российской компании в Европе.
Обновлено в 03:08
Единоборства
Как Джонс победил Густафссона и вызвал на бой Кормье
Джон Джонс победил Александра Густафссона нокаутом и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, триумфально вернувшись после 15-месячной дисквалификации за допинг.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»
В новом году Воздушно-космические силы России получат зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Ким Чен Ын направил лидеру Южной Кореи письмо с извинениями
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей
Трое неизвестных в масках, угрожая оружием, отобрали 1,2 миллиона рублей у водителя в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:06
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Трамп оценил историю о «сговоре» с Россией
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с российской стороной «величайшим обманом» в истории политики Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 22:18
Единоборства
Нуньес нокаутировала Жустину на UFC 232
Чемпионка UFC в полулёгком весе Кристиана Жустину не сумела защитить свой титул в бою против Аманды Нуньес.
Обновлено вчера в 23:54
Финансы
Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости
Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.
Обновлено в 01:04
Экономика
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.
Обновлено в 02:18
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В Москве изъяли 900 кг поддельной икры на 50 млн рублей
Обновлено в 02:47
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 01:39
Космос
Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Обновлено вчера в 13:55
Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Югре произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками
По меньшей мере три человека погибли, более 10 получили травмы в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
«Желтые жилеты» продолжают требовать отставки Макрона
Изначально выступали против экономической политики властей. Сейчас требуют отставки президента Макрона.
Обновлено в 03:30
Спорт
Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере
Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено вчера в 14:47
Спорт
Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке»
В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле
Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет
Обновлено в 01:45