Экономика
Нулевая инфляция в России держится вторую неделю подрядПолитика Сегодня вчера в 11:01
Инфляция в России в период со 2 по 8 апреля текущего года оказалась нулевой на протяжении второй недели подряд. По данным Росстата, с начала 2019 года потребительские цены выросли на 1,8%. Об этом 10 апреля пишет ТАСС. На 8 апреля в годовом выражении инфляция сложилась на уровне около 5,2%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Росстат: годовая инфляция в России начала замедляться, пик, возможно, пройден
Вести.Финансвчера в 11:03
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Происшествия
Планируется ужесточить наказание для виновников пьяных ДТП
Верховный суд и правительство РФ поддержали предложение об ужесточении наказания за ДТП с пострадавшими по вине пьяного водителя.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Футбол
Магнуссон: «С некоторыми игроками ЦСКА говорим на итальянском»
Ребята все больше говорят с нами на английском языке, никаких проблем нет. С 2-3 игроками мы общаемся по-итальянски.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:52
Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Происшествия
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму
В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Политика
В Госдуме захотели защитить россиян от хамства чиновников
В первом законопроекте авторы предложили законодательно прописать недопустимость публичного хамства со стороны чиновников.
Обновлено в 02:40
Общество
Председатель Госдумы осматривает новый ФОК в Красном Куте
Сегодня председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области.
Обновлено в 02:13
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Происшествия
СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест
В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
ЕС и Британия договорились об отсрочке Brexit
Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать в четверг компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Наука
Самолеты-шпионы U2 запечатлели на фото следы древних цивилизаций
Рассекреченные снимки, сделанные самолетами-шпионами U2, как оказалось, содержат в себе следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских»
Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Общество
Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми
Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП).
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Транспорт
Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть раз
Напомним, в настоящее время штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч составляет 500 рублей.
Обновлено в 00:16
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ
Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08
Космос
В день космонавтики музей истринского НИИЭМ откроет свои двери для всех желающих
Источник фото: Сергей Кричевский По словам главного конструктора, тесты системы завершатся 12 апреля в День космонавтики, и уже готовое изделие отправится на предприятие машиностроения.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Гуляющий по крыше мужчина устроил переполох в Челябинске
Обновлено в 03:27