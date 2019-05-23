Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визеИзвестия 13:52

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Она внесена в черный список, составленный властями России в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций, рассказали в МИД России.
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Виктории Нуланд отказали в российской визе

РИА Новости14:58

В МИД обосновали отказ Нуланд в российской визе

RT на русском14:53

Виктория Нуланд нашла себя в черном списке РФ

Коммерсантъ12:21

В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд

ТАСС14:17

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Интерфакс13:57

Виктории Нуланд запретили въезд в Россию

Lenta.ru13:06

МИД объяснил отказ в выдаче российской визы Нуланд

РБК15:18
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Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
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Общество

Армия Нильфгаарда обнаружена на съёмках сериала «Ведьмак»

Отмечается, что доспехи армии Нильфгаарда выглядят "немного" неканонично.
Обновлено в 13:08
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Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Авто

Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России

Продажи пока безымянного компактного кроссовера начнутся в 2020 году. Новый кроссовер Kia будет позиционироваться в В-сегменте.
Обновлено в 02:46
Политика

В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР

Обновлено в 02:22
Происшествия

В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»

Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению

Айер-Митра, ударяясь в дальнейшие размышления, заявляет, что возможной пользой С-400 для Индии является изучение их возможностей на предмет перехвата самолётов Rafale.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено 21 мая в 15:49
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Политика

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено в 16:29
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Здоровье

Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды

Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Авто

Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb

Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Общество

На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых

На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Кино

6887 героев погибло в «Игре престолов»

Обновлено в 10:42
Общество

Резкое похолодание ожидается в столице

В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Политика

В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике

В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Обновлено в 15:52
Политика

США могут включить Huawei в возможную торговую сделку с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме пообещал включить китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei в торговое соглашение между США и КНР, если оно когда-нибудь будет подписано.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:03
Политика

Владимир Зеленский призвал внедрять в ВСУ западные стандарты

Обновлено в 08:39
Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Политика

Трамп не торопится отправлять дополнительные силы на Ближний Восток

В настоящее время нет необходимости отправлять на Ближний Восток дополнительный военный контингент, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:20
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
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Виктория Нуланд
Американский дипломат
Американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 гг. Затем - помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.
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