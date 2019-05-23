Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визеИзвестия 13:52
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Она внесена в черный список, составленный властями России в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций, рассказали в МИД России.
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Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Общество
Армия Нильфгаарда обнаружена на съёмках сериала «Ведьмак»
Отмечается, что доспехи армии Нильфгаарда выглядят "немного" неканонично.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Авто
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Продажи пока безымянного компактного кроссовера начнутся в 2020 году. Новый кроссовер Kia будет позиционироваться в В-сегменте.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»
Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Айер-Митра, ударяясь в дальнейшие размышления, заявляет, что возможной пользой С-400 для Индии является изучение их возможностей на предмет перехвата самолётов Rafale.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено 21 мая в 15:49
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке
Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено в 16:29
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Авто
Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Кино
6887 героев погибло в «Игре престолов»
Обновлено в 10:42
Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Политика
В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике
В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Обновлено в 15:52
Политика
США могут включить Huawei в возможную торговую сделку с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме пообещал включить китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei в торговое соглашение между США и КНР, если оно когда-нибудь будет подписано.
Обновлено в 16:51
Политика
Владимир Зеленский призвал внедрять в ВСУ западные стандарты
Обновлено в 08:39
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Политика
Трамп не торопится отправлять дополнительные силы на Ближний Восток
В настоящее время нет необходимости отправлять на Ближний Восток дополнительный военный контингент, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:20
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14