Нуланд отказали в российской визеРИА Новости вчера в 14:58

Не далее, как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций. Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?

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