Политика

Нуланд отказали в российской визеРИА Новости вчера в 14:58

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России. В дипведомстве назвали причину этого решения — дипломат внесена в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские ограничения.
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Алексей Пушков
Не далее, как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций. Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 00:16

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Виктория Нуланд
Американский дипломат
Американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 гг. Затем - помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.
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